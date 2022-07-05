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Hakan Ural’dan gençlik yıllarına ait paylaşım! ‘Karizmanın beden bulmuş halisin’

Hakan Ural’dan gençlik yıllarına ait paylaşım! ‘Karizmanın beden bulmuş halisin’
05.07.2022 00:27 - Son Güncelleme: 05.07.2022 00:32

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16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Hakan Ural, kariyer basamaklarını hızla tırmandı ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Ural, özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ural, özellikle Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir döneme damga vurdu. Şimdilerde Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, attığı her adımla adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Ural'ın paylaşımındaki Harika Avcı detayı dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun büyük ilgi gören paylaşımına ilk yorum kızı Melisa Ural'dan geldi.

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