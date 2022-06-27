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Hakan Ural’dan duygulandıran paylaşım! Hayatıyla ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

Hakan Ural’dan duygulandıran paylaşım! Hayatıyla ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı
27.06.2022 23:46

OTOMATİK OYNAT

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı geçen günlerde bebek müjdesiyle gündem olmuştu. Hakan Ural, partneri Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğunu duyurarak müjdeli haberi vermişti. Erkek bebek bekleyen Namlı daha sonra ise koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sağlık durumu hakkında bilgi vererek iyi olduğunu söylemişti. Hakan Ural da sosyal medyada yaptığı paylaşımla partnerine 'geçmiş olsun' demişti. Ural şimdi bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. 1988-1999 yılları arasında Sibel Can'la evli kalan, 2005'te ise Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Hakan Ural, hayatıyla ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı. Melisa, Engincan ve Gisela adında üç evladı olan sunucu, uzun uzadıya kaleme aldığı bir yazıyla takipçilerini duygulandırdı. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...

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