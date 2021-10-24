Hakan Altun’un eski sevgililerini gören şaştı kaldı! Bakın kimler gelmiş kimler geçmiş...

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla müzikseverlerle buluşan Hakan Altun'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hafızalara kazınan şarkıları ve güçlü yorumuyla her dönem adından söz ettiren ünlü sanatçının özellikle aşk hayatı merak edildi. Altun'un aşk defteri de kabarık çıktı. Hakan Altun'un eski sevgilileri arasında yer alan bir isim ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Bakın Hakan Altun'un hayatından kimler gelmiş kimler geçmiş...