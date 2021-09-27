Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği 'Benek'i çabuk unuttu

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı dönemde sevgilisinin köpeği Benek'le sıkı dost olan Hadise, yeni aşkını buldu. Bir mücevher markasının yüzü olan Hadise, davet için gittiği İtalya'da sevimli bir köpekle dost oldu.

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı dönemde sevgilisinin köpeği Benek'le sıkı dost olan Hadise, yeni aşkını buldu. Bir mücevher markasının yüzü olan Hadise, davet için gittiği İtalya'da sevimli bir köpekle dost oldu.

"Leia'ya aşık oldum notuyla" çekilmiş bir karesini Instagram'da paylaşan Hadise'ye "Benek'in papucunu dama attın" mesajları geldi. Hadise eski aşkı Kaan Yıldırım'ın köpeği olan Benek'i klibinde oynatıp ona bir Instagram sayfası açmıştı.