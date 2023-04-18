RAMAZAN İMSAKİYE
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Güzel oyuncu Yeşim Büber son haliyle şaşırttı! Bakın nerede yaşamaya başlamış…

Güzel oyuncu Yeşim Büber son haliyle şaşırttı! Bakın nerede yaşamaya başlamış…
18.04.2023 13:39 - Son Güncelleme: 18.04.2023 13:40

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İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynalı Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi filmde rol aldı ancak sonrasında tüm bu şan, şöhreti elinin tersiyle itti ve kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber, ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in paylaşımları...

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