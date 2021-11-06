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Gümüş kızlar! Bensu Soral ve Hande Erçel gümüş rengindeki kıyafetleriyle şov yaptı! İkili hem rekor kırdı hem tartışma başlattı

Gümüş kızlar! Bensu Soral ve Hande Erçel gümüş rengindeki kıyafetleriyle şov yaptı! İkili hem rekor kırdı hem tartışma başlattı
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Bensu Soral ve Hande Erçel, gümüş rengindeki aynı kıyafetle pozlarını paylaştı. İki güzel oyuncu beğeni rekorları kırarken, “Kıyafet hangisine daha çok yakıştı?” tartışması başladı.

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Ekranların iki güzeli Bensu Soral ve Hande Erçel, gittikleri ABD tatilinde birbirinden cesur pozlar vermeye devam ediyor.

Hakan Baş'la evliliğinde kriz yaşayan Soral, önceki gün gümüş rengi kıyafetiyle bir pozunu sosyal medyada paylaştı.

Büyük beğeni toplayan bu paylaşımdan sonra, Hande Erçel de aynı yerde, aynı kıyafetle bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İki oyuncuya, "Gümüş güzeller" yorumları yapıldı.

Bu kez de sosyal medyada "Kıyafet hangisine daha çok yakıştı?" tartışması başladı.

Erçel'in paylaşımı 3 milyon 250 binden fazla beğeni alırken, Bensu Soral da 500 bin beğeni aldı.

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