Grammy’de "Çalıntı toprak" çıkışı! Billie Eilish’ten ICE’a meydan okuma: "Mücadeleye ve protestoya devam"

Los Angeles'ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri, Billie Eilish’in göçmen haklarına dair sert çıkışıyla son yılların en politik gecelerinden birine dönüştü. Ünlü sanatçı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin müdahalelerini hedef alarak mülteci haklarını savundu. "Çalıntı topraklarda kimse yasa dışı değildir" ifadesini kullanan Eilish, ABD’nin tarihi kökenlerine atıfta bulunarak göçmenlerin "yasa dışı" ilan edilmesine karşı çıktı. Konuşmasında meslektaşlarını ve hayranlarını direnişe davet eden yıldız, ses yükseltmeye ve protestolara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.