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Gülben Ergen ip askılı sabahlık takımıyla video çekti! Gören "Genç kızlara taş çıkartır" dedi

Gülben Ergen ip askılı sabahlık takımıyla video çekti! Gören
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Instagram hesabında oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu. Gülben Ergen ip askılı sabahlık takımıyla video çekti! Mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla objektif karşısına geçen Ergen, adeta sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında çektiği videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Ergen, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam aldı. Ünlü şarkıcı için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor" yorumları yapıldı. İşte ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in çok konuşulan o paylaşımı…


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