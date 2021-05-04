RAMAZAN İMSAKİYE
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Görenler tanıyamadı! Ebru Yaşar'ın estetik değişimi İbo Show'a damga vurdu! Ebru Yaşar ile İbo Show nostalji videosu...

Görenler tanıyamadı! Ebru Yaşar'ın estetik değişimi İbo Show'a damga vurdu! Ebru Yaşar ile İbo Show nostalji videosu...
04.05.2021 01:47
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Görenler tanıyamadı! Ebru Yaşar'ın estetik değişimi İbo Show'a damga vurdu. Bir ekran klasiği olan İbo Show'un geride bıraktığımız hafta sonu konuklarından biri de Ebru Yaşar idi. İbrahim Tatlıses'le olan 15 yıllık küslüğünü bitiren Ebru Yaşar yeni albümüyle İbo Show'a katıldı. Ancak Ebru Yaşar bir videoyla sosyal medyanın diline düştü. Tatlıses programda ''Ebru Yaşar ile İbo Show nostalji'' videosunu yayınlattı. Yaşar'ın estetikli ve nostaljik görüntüleri arasında ki fark izleyenlere yok artık dedirtti. İşte görenlerin tanıyamadığı estetiksiz Ebru Yaşar...


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