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Gönülleri fethettiler! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer sokak hayvanları için aylık 100 bin TL'yi gözden çıkardı

Gönülleri fethettiler! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer sokak hayvanları için aylık 100 bin TL'yi gözden çıkardı
06.12.2022 12:17

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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer yine gönülleri fethetti. Ünlü çift sokak hayvanları için kesenin ağzını açtı.

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Hayvan severlikleriyle tanınan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, her fırsatta sokak hayvanları için yardım yaptığı biliniyordu.




Son Konya olayından sonra hayvanların İstanbul'daki barınaklara gelmesiyle kolları sıvayan çift, barınaklar ve sokak hayvanları için, her ay yaklaşık 100 bin lirayı gözden çıkardı.




Böylece gözde çift, her ay hayvanların bakım, mama ve barınma gibi masrafları için 100 bin lira bağışta bulunacak.




Geçtiğimiz nisan ayında Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlükleri açık artırmada satılmış ve oradan gelen para yine sokak hayvanlarına bağışlanmıştı.




Yaptığı yardımlarla da sürekli gündem olan sosyetik güzel Derin Mermerci'de her ay sokak hayvanları için 240 bin lira yardım yapacağını duyurmuştu.




Kıvanç Tatlıtuğ ocak ayında bir köpek daha sahiplenmişti.

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