Tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones (Taht Oyunları) hayranlarına müjde. Game of Thrones’un öncesinde yaşananları konu alacak dizi George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından uyarlanacak. ''House of Dragon'' isimli dizide Targaryen ailesi ele alınacak ve Ejderhaların Dansı’ndaki bazı olaylara da yer verilecek.
Game of Thrones (Taht Oyunları) hayranlarına müjde! Devam dizisi geliyor: ''House of the Dragon''
28.07.2020 13:15
- Game of Thrones (Taht Oyunları) hayranlarına müjde! Devam dizisi geliyor: ''House of the Dragon''
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