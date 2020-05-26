Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti! Ameliyata giren Fulden Uras videosunda dua istedi

26.05.2020 13:31

Hastalığı yeniden nükseden Fulden Uras ameliyata alındı. Ameliyat öncesi sosyal medya hesabından video paylaşan Fulden Uras, dua istedi. "Benim de bayram kıyafetim bu" diyen Fulden Uras'ın sağlık durumu hakkında erkek arkadaşı Burak Buluç açıklama yaptı. 51 yaşındaki Fulden Uras'ın hastalığı ve sağlık durumu hakkında son dakika bilgileri haberimizin detayında...

Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir mücadele ettiği hastalığı nüksettiği için bu sabah ameliyata alındı. 51 yaşındaki Fulden Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Fulden Uras'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama sevgilisinden geldi.

"Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA

Fulden Uras'ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, "Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeter ki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır" diye konuştu.