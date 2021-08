Frikikler coşageldi! Sibel Can, Demet Özdemir, Çağla Şıkel ve Gülşen'in cesur elbiseli göğüs frikikleri olay oldu!

Magazin dünyasının ünlü kadınları şu sıralar hiç alışkın olmadığımız haberlerle gündemde. Bir yanda sahnelerin güçlü sesleri Sibel Can ve Gülşen, bir yanda Türkiye'de modellik denince akla gelen ilk isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, bir diğer yanda ise son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Demet Özdemir. Tüm Türkiye'nin tanıdığı bu ünlü kadınlar verdikleri frikiklerle gündem düşmüyor. Dekoltelerinin azizliğine uğrayan ünlülerin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez.

Sibel Can, Demet Özdemir, Çağla Şıkel ve Gülşen'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez! Hepsi de aynı anda oldu... Her yaptıkları, her söyledikleri ayrı bir olay. Onlar magazin dünyasının en ünlü kadınları. Sibel Can, Çağla Şıkel, Demet Özdemir ve Gülşen son dönemde verdikleri frikiklerle magazin manşetlerini süsledi. Frikik verdiğinin farkında olmayıp paylaşan Çağla Şıkel, frikiğini çiçekle kapatan Demet Özdemir, sahnede kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can ve 'kardeşim helikopter' dansıyla Gülşen...

DEMET ÖZDEMİR

Özdemir, son olarak pembe kombiniyle hayranlarının karşısına çıktı. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu, bir pozunda dekoltesini çiçeklerle sansürledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel son olarak bir markanın yüzü oldu ve çekimlere katıldı.

Üst üste kıyafet değiştiren ve poz veren Şıkel bir elbisesinin ise kurbanı oldu.

SİBEL CAN

Sibel Can, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da talihsiz bir kaza yaşadı.

Sahnede şarkı okuyan şarkıcı, kıyafetinin ve rüzgarın azizliğine uğrayınca göğsü açıldı. Durumu fark eden koruma direk sahneye çıkarak Can'ın elbisesini düzeltti. Durumu anlayan şarkıcı ise hemen arkasını dönerek üstüne çeki düzen verdi.

GÜLŞEN

Sütyensiz hırkasının bir düğmesini ilikleyip ayna karşısına gelen Gülşen "Kardeşim helikopter" şarkısında dans etti.

Gülşen, yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. "Kardeşim helikopter" şarkısıyla dans eden Gülşen'in ev hali de dikkat çekti.