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Birce Akalay paylaştı sosyal medya yıkıldı: ''Başkasını sevemem''

Birce Akalay paylaştı sosyal medya yıkıldı: ''Başkasını sevemem''
08.12.2022 00:11 - Son Güncelleme: 08.12.2022 00:11

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İbrahim Çelikkol, 2017 yılında dünyaevine girdiği Mihre Mutlu ile geçen Mayıs ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Çelikkol'un adı 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte rol aldığı Birce Akalay ila adı aşk dedikodularına karıştı. İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay cephesinden net bir açıklama geldi ve aşk söylentileri yalanlandı. Çok iyi iki dost olduklarını dile getiren ikiliden Birce Akalay, sosyal medya hesabında setten bir paylaşımda bulundu. Akalay, İbrahim Çelikkol ile verdiği bir pozu Teoman'ın şarkısı "Sevdim Seni Bir Kere" eşliğinde yayınladı. İşte o paylaşım...

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