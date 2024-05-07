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Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son haliyle büyüledi! 24 yaşında koca kız oldu! “Çok güzelleşmiş” Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi...

2009 yılında ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasının minik yıldızı Berna Karagözoğlu, henüz çözük yaşlarda adını geniş kitlelere duyurdu. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. "Fındık Kurdu" lakaplı Berna'nın son halini görenler ise hayran kaldı. Berna için "Koca kız olmuş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 09:52 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:52
Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son haliyle büyüledi! 24 yaşında koca kız oldu! “Çok güzelleşmiş” Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi... 1

Bir döneme damgasını vuran Bir Şarkısın Sen yarışmasının minik yıldızı Berna Karagözoğlu, henüz çözük yaşlarda adını geniş kitlelere duyurdu.

Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son haliyle büyüledi! 24 yaşında koca kız oldu! “Çok güzelleşmiş” Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi... 2
Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son hali büyüledi!

2009 yılında ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in üstlendiği programda sergilediği performansla beğeni toplayan Berna, "Fındık Kurdu" olarak hafızalara kazındı.

Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son haliyle büyüledi! 24 yaşında koca kız oldu! “Çok güzelleşmiş” Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi... 3

Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

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