Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son haliyle büyüledi! 24 yaşında koca kız oldu! “Çok güzelleşmiş” Sibel Can ve Pınar Altuğ’un gözdesi...

2009 yılında ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasının minik yıldızı Berna Karagözoğlu, henüz çözük yaşlarda adını geniş kitlelere duyurdu. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. "Fındık Kurdu" lakaplı Berna'nın son halini görenler ise hayran kaldı. Berna için "Koca kız olmuş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi...