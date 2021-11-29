Fikret Kuşkan'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fikret Kuşkan hakkında aramalar hız kazandı. Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan evinin merdivenlerinden düştü. Talihsiz kaza sonrası yaranan oyuncu hastanede tedavi altına alındı. Bu gelişmelerin ardından sevenleri, Fikret Kuşkan sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Fikret Kuşkan kimdir, kaç yaşında? Fikret Kuşkan sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? İşte merak edilenler...

FİKRET KUŞKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL

Elkızı'nda Resul Bozdağlı karakterini canlandıran Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.

Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

FİKRET KUŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fikret Kuşkan, baba tarafından aslen Arnavut, anne tarafından Bulgar göçmenidir. 4 ablası vardır. Gençlik yıllarının büyük kısmını İstanbul'un İstinye semtinde geçirdi. 4 yaşındayken babası felç oldu. Çocukluğunda çok yaramazdı ve vaktinin büyük kısmını mahallede oyun oynayarak geçiriyordu. 13 yaşına geldiğinde babasını kaybetti ve bunun üzerine okulu bıraktı. Tesisatçıda iş bularak çalışmaya başladı.

1979 yılında eniştesiyle birlikte Tokat'a gitti. Tokat'ta yaşadığı süre boyunca köy hayatına çabuk ayak uyduran Fikret Kuşkan, 3 yıl sonra İstanbul'a döndüğünde yeni hayatına alışmakta zorlandı. Hasköy Lisesi'ne kaydoldu, bir yandan da marangozluk yapmaya başladı.

Lise öğretmeninin kendisini hafta sonu tiyatroya çağırmasıyla oyunculuğa merak duymaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra arkadaşlarıyla birlikte bir fotoğraf ajansı kurdu. Ancak tiyatrocu olmak istiyordu. 21 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi'nin konservatuar sınavına girdi. İlk denemesinde başarılı olamayan Fikret Kuşkan, İstanbul Devlet Konservatuarı'nda şansını denedi ve başarılı oldu. Berlin Goethe Üniversitesi'nde burslu olarak okudu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini, 1988 yılında Zülfü Livaneli'nin yönetmenliğini yaptığı 'Sis' sinema filminde rol alarak yaşadı. İlk kez televizyon ekranlarında yer alması ise 1989 yılında 'Gençler' adlı diziyle oldu.

FİKRET KUŞKAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 – Zalim İstanbul (Agah Karaçay) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)

2018 – Şampiyon (Özdemir) (Sinema Filmi)

2018 – Kızlarım İçin (Yaşar) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Kudret) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Ahi Evran) (Sinema Filmi)

2016 – Çifte Saadet (Metin Saadet) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Ağacı (Murat Karahanlı) (TV Dizisi)

2014 – Yasak (Nazım Bey) (TV Dizisi)

2014 – Tanıklar (Adnan Kahveci) (TV Dizisi)

2013 – Erkekler (Adem) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (İsmail) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Orhan) (TV Dizisi)

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Orhan Ertuğrul) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Takip (İbrahim) (TV Dizisi)

2006 – Hacı (Faruk Gesili) (TV Dizisi)

2005 – Yolculuk (Efran) (TV Filmi)

2005 – Sen Ne Dilersen (Sinema Filmi)

2005 – Güz Yangını (Oflaz) (TV Dizisi)

2005 – Babam Ve Oğlum (Sadık) (Sinema Filmi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Yönetmen Kahraman) (TV Dizisi)

2004 – Adı Aşk Olsun (Çınar) (TV Dizisi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (Celal) (TV Dizisi)

2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Mustafa) (Sinema Filmi)

2003 – Kasabanın İncisi (Belediye Başkanı Sedat) (TV Dizisi)

2003 – Gelin (Mustafa) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (İhsan) (TV Dizisi)

2003 – Anlat İstanbul (Rafet) (Sinema Filmi)

2002 – Hititler (Sinema Filmi)

2002 – Emanet (Abdurahmanın Oğlu) (TV Dizisi)

2002 – Abdülhamit Düşerken (Enver Paşa) (Sinema)

2002 – 9 (Tunç) (Sinema Filmi)

2001 – Şellale (Cemal) (Sinema)

2000 – Muhallebicinin Oğlu (Suat) (Sinema Filmi))

2000 – Dansöz (İsa) (Sinema Filmi)

2000 – Artık Çok Geç (Haydar) (TV Filmi)

1999 – Issızlığın Ortasında (Kendisi) (Sinema Filmi)

1997 – Avcı (Avcı) (Sinema Filmi)

1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Cesur) (TV Dizisi)

1996 – Kurtuluş (Kemrelik Yüzbaşı) (TV Dizisi)

1996 – Kara Melek (Selçuk) (TV Dizisi)

1996 – Deniz Bekliyordu (TV Filmi)

1995 – Sahte Dünyalar (TV Dizisi)

1995 – Özlem…Düne, Bugüne, Yarına (Sinema Filmi)

1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Yazar) (Sinema Filmi)

1993 – Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)

1993 – Çakalların İzinde (TV Dizisi)

1993 – C-Blok (Sinema Filmi)

1992 – Dönersen Islık Çal (Travesti)(Sinema Filmi)

1991 – Issızlığın Ortası (Ayhan)(TV Dizisi)

1990 – İki Başlı Dev (Hakan Özkan)(Sinema)

1990 – Gizli Yüz (Fotoğrafçı)(Sinema Filmi)

1989 – Gençler (Sinan)(TV Dizisi)

1988 – Sis (Murat)(Sinema Filmi)