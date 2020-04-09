Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de 09.04.2020 18:36

Fatih Ürek, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı. Bir dönem çok yakın olduğu Demet Akalın'la ilgili olay olacak açıklamalar yapan Ürek, demediğini bırakmadı. Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası ikili arasında çıkan tartışma giderek alevlendi. İpleri tamamen koparan Fatih Ürek, "Beraber olduğumuz insanları 'hırsız' diye sosyal medyada yaydın. Sıfıra sıfır karakter bir insan. Demet Akalın benim için bitmiştir. Yaptıkları şeyler karaktersizliğin sonudur" dedi. Demet Akalın'dan eski arkadaşı Ürek'e yanıt gecikmedi!

Fatih Ürek bir dönem yakında dostu olan Demet Akalın'la ilgili demediğini bırakmadı.

Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası Demet Akalın'la arasında 'dedikoducu' tartışması çıkmış, kavga giderek alevlenmişti.

Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın'a ateş püskürdü.

Demet Akalın'ı aradığını ama ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, ''Demet Akalın benim için bitmiştir!'' dedi.

Demet Akalın için ''O benim için sıfıra sıfır bir karakterde insan'' diyen Fatih Ürek, aylar önceki kavgayı yeniden alevlendirdi.

Demet Akalın ise Fatih Ürek'e cevabı Instagram üzerinden bir takipçisinin yorumuna verdiği cevap ile vermiş oldu. Hira'nın dedesini taklit ederek namaz kıldığı anları paylaşan Akalın'a bir takipçisi "Dedesiyle namaz kılıyordu Hira... Maşallah'' yazdı.

Akalın, ise "Bu sübyana beddua eden bana sıfır karakter demiş! Vah ki ne vah! Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari bende." diyerek Ürek'e cevap verdi.