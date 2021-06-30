Ezgi Eyüboğlu Miami’de aşka geldi! Seda Sayan'ın müstakbel gelininden romantik paylaşım! Oğulcan Engin’le...

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Miami'de aşka geldi! Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ceren karakterini canlandırdığı Teşkilat dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Eyüboğlu, mini pembe şortuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ancak sevgilisiyle çok sık paylaşım yapmayan oyuncu, bu kez Oğulcan Engin'i de paylaşınca "Ezgi aşka geldi" yorumları yapıldı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımı…