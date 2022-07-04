Esra Erol’un romantik paylaşımına biricik eşi Ali Özbir’den yanıt: Sana bebişim diyebilir miyim?

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Programın sezon finali yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız veren sunucu, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla "Esra Erol körkütük aşık" dedirtti. Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Erol, Instagram hesabında evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Ali Özbir de eşinin romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...