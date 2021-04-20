RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Evlenebilmek için her şeyi yaptım' demişti...

Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Evlenebilmek için her şeyi yaptım' demişti...

Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Evlenebilmek için her şeyi yaptım' demişti...
20.04.2021 14:59
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58 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Tufan karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hal böyle olunca Trabzonspor sevgisiyle bilinen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal son dönemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. 6 kez nikah masasına oturan Hüseyin Avni Danyal son evliliğini 2011 yılında Özgen Kılıçaslan ile yaptı, 2015 yılında da kızı Deniz'i kucağına aldı. Hüseyin Avni Danyal güzel eşi için 'Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evlenmeye ve çocuk yapmaya ikna ettim' sözlerini kullanmıştı. İşte Hüseyin Avni Danyal ve eşi...


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