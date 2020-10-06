Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin ağzı açık kaldı! Ayırt edebilene aşk olsun!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor. Dizinin kuşkusuz en çok adından söz ettiren ismi Oktay Kaynarca. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca milyonları kendisine hayran bıraktı. Özel hayatı merak edilen Oktay Kaynarca'nın ailesini görmeye hazır mısınız? Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. EDHO'nun sevilen ismi İşte Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var. Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca ile olan benzerliği ise herkesi çok şaşırtacak! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'inin kardeşleri...