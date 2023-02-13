Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.

Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan bir vatandaş istediği 3 şeyi ambulansta anlattı.Ambulanstaki çalışanlar ise "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş ise "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi... İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" dedi.

Enkazdan kurtulan kişi "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası..." dedi.

MÜGE ANLI PAYLAŞTI

Müge Anlı ise o anları görünce hemen bir paylaşım yaptı ve "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" dedi.Müge Anlı yardım TIR'ı yeniden yolda! Destek çığ gibi büyüyor bağışlarla toplanan 37.353.875 TL depremzedelere umut oluyor...Müge Anlı 300 tekerlekli sandalyenin yola çıktığını duyurdu.Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen tekerlekli sandalye Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık tarafından Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.Kızılay dostu olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Saygılı, "Her zaman yanımızda olan Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kızılay olarak tüm bölgedeyiz ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üç öğün sıcak yemekler dağıtılıyor. Türkiye'nin hamiyetperver milletine, iş insanlarına iş dünyasına teşekkür ediyorum. Onların kıymetli bağışlarıyla yaraları sarıyoruz, kaşıklara lokma sofralara katık oluyoruz Allah bir daha aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.Öte yandan Türkiye'nin yardım meleği olarak blinen Müge Anlı ATV canlı yayınında deprem bölgesine yardım için iyilik hareketi başlattı."Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti." diyen Müge Anlı, bağış için IBAN verdi.