Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’i böyle ti'ye aldı

Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evlilik videosunu taklit ederek ti’ye aldı. Paylaşımı kendi sayfasına taşıyan Hadise ise gülücük ve kalp emojisi ile ünlü oyunculara karşılık verdi.
Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evlilik videosunu taklit ederek ti’ye aldı. Paylaşımı kendi sayfasına taşıyan Hadise ise gülücük ve kalp emojisi ile ünlü oyunculara karşılık verdi.
Sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu videoya yoğun ilgi göstererek paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.