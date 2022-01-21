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Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’i böyle ti'ye aldı

Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’i böyle ti'ye aldı
21.01.2022 22:57

OTOMATİK OYNAT

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Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evlilik videosunu taklit ederek ti’ye aldı. Paylaşımı kendi sayfasına taşıyan Hadise ise gülücük ve kalp emojisi ile ünlü oyunculara karşılık verdi.

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Sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu videoya yoğun ilgi göstererek paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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