Emel Sayın tatil sezonunu açtı! ''Sadece denizin sesini dinlemek… ve huzur''

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Mavi Boncuk filminde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerle başrolü paylaşan Emel Sayın, hem oyunculuk yeteneği hem güçlü sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Sayın şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, kumsalda çektirdiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum Filiz Akın'dan gelirken Sayın güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Emel Sayın'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...