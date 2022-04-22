RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"
22.04.2022 09:24

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:50
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı...
Magazin 00:32
Olay paylaşımın ardından Şeyma...
Magazin 00:48
Teşkilat 44. bölüm fragmanı...
Magazin 00:15
Hande Soral ‘’haberim yokmuş...
Magazin 00:45
Üç Kız Kardeş 10. bölüm...
Magazin 00:14
Gülşen’den Aleyna Tilki’nin...
Magazin 01:00
Yargı 30. bölüm fragmanı...
Magazin 00:58
Gönül Dağı 61. bölüm 2....
Magazin 00:38
Alişan'dan oğlunun 'masaj'...
Magazin 00:45
Karnı burnunda olan Ece'den...
Magazin 06:09
Tilki'nin soyunduğu ve...
Magazin 00:59
Danilo Zanna yeni aşka yelken...

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Esin Civangil güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti, görenler "Yıllar ona hiç uğramıyor" diyor... Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. 2002-2005 yılları arasında evimize misafir olan bu diziyi hepimiz çok sevmiştik. Ekmek Teknesi'nin pek çok yıldızı diziden sonra ortadan kayboldu. Özellikle evin kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay... İşte ortadan kaybolan Ekmek Teknesi'nin kızları...

Magazin Videoları
Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"

SON DAKİKA