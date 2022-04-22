Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Esin Civangil güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti, görenler "Yıllar ona hiç uğramıyor" diyor... Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. 2002-2005 yılları arasında evimize misafir olan bu diziyi hepimiz çok sevmiştik. Ekmek Teknesi'nin pek çok yıldızı diziden sonra ortadan kayboldu. Özellikle evin kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay... İşte ortadan kaybolan Ekmek Teknesi'nin kızları...