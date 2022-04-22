RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Esin Civangil güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti, görenler "Yıllar ona hiç uğramıyor" diyor... Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. 2002-2005 yılları arasında evimize misafir olan bu diziyi hepimiz çok sevmiştik. Ekmek Teknesi'nin pek çok yıldızı diziden sonra ortadan kayboldu. Özellikle evin kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay... İşte ortadan kaybolan Ekmek Teknesi'nin kızları...

22.04.2022 08:59 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:03
Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Yıllar ona hiç uğramıyor

"YILLAR ONA HİÇ UĞRAMIYOR"

Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler Esin Civangil'i yorum yağmuruna tuttu.

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Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Yıllar ona hiç uğramıyor

2000'lerin başında yayınlanan efsane yapımlardan biri de Ekmek Teknesi'ydi. 2002-2005 yılları arasında evimize misafir olan bu diziyi hepimiz çok sevmiştik. Oyunculukları, karakterleri bir başkaydı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Yıllar ona hiç uğramıyor

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı.

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Yıllar ona hiç uğramıyor

Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı.

Ekmek Teknesi’nin ’Lan Jale’sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: Yıllar ona hiç uğramıyor

Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı...

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