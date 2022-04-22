Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sinin son haline bakın! Güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Yıllar ona hiç uğramıyor"

2000'lerin başında yayınlanan efsane yapımlardan biri de Ekmek Teknesi'ydi. 2002-2005 yılları arasında evimize misafir olan bu diziyi hepimiz çok sevmiştik. Oyunculukları, karakterleri bir başkaydı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?