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Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bağlanınca... Söylemezsem Olmaz canlı yayınında şok istifa! | Video

Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bağlanınca... Söylemezsem Olmaz canlı yayınında şok istifa! | Video

13.03.2020 11:18

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Şok açıklamadan önce Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu programa bağlandı ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkardığı Ece Erken'in videosu hakkında ilk kez konuştu. Söylemezsem Olmaz canlı yayınında yaşanan şok gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Ece Erken'in istifası akıllara, "Ece Erken kovuldu mu?" sorusunu getirdi. İşte Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu üçgeninde son dakika gelişmeleri...


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