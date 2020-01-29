Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı! |Video 29.01.2020 16:38

Ebru Ünlü'yü görenler şaşırdı! Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan güzeli Seher son hali ile şaşırttı! Atv'nin reytingleri altüst eden, Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Seher karakterini canlandıran Ebru Ünlü izleyenlerden tam not almıştı. Seher, gerçek hayattaki haliyle herkesi büyüledi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü'nün gündelik hali...