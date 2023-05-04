Ebru Şancı’dan bomba açıklamalar! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu! Bakın hangi ünlüler varmış...

Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu Baba Eren bakın kim çıkı! Meğer Hande Erçel ile Murat Dalkılıç bu yüzden ayrılmış... 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti... Sık sık açıklamaları, tanışma hikayeleri ve verdikleri pozlarla sosyal medya gündeminde yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliğinde neler oluyor? İhanet iddiaları ve ortaya çıkan o görüntülerin ardından 'Derviş' Kadir Doğulu'nun tarikatı açığa çıktı. İkinci Adnan Oktar vakası mı yaşanıyor? Kadir Doğulu'nun tarikatının içinde hangi ünlüler var? İşte Demet Akalın'ın ağzını açık bırakan tüm detaylar ve çarpıcı iddialar...