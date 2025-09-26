Şarkıcı Güllü balkondan düşerek hayatını kaybetti! Oğlundan “İntihar değil kaza” açıklaması

Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!

Ebru Gündeş boşandı mı?