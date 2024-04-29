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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 16:18 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 16:18

Ebrar Demirbilek son haliyle ortalığı yıktı geçti! Gören "Koca kız olmuş" dedi

Çitos Efe, Çakıl bebek Nisan Aktaş, Atarlı bilim adamı Efe Dadak, Buckingham Prenses'i Henna Bülbül'ün yer aldığı Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızları son halleriyle sık sık gündem oldu. Son olarak Kutu Bebek Ebrar Demirbilek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sandık Kokusu dizisinde Tılsım karakterini canlandıran Mina Akdin ile kamera karşısına geçen Demirbilek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Demirbilek için "Koca kız olmuş" yorumu yapıldı. İşte Ebrar Demirbilek'in son hali...

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