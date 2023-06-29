Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna hastaneye kaldırıldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın menajeri, 64 yaşındaki yıldızın cumartesi günü hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesine alındığını açıkladı. Ünlü yıldızın menajeri Guy Oseary, Madonna'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak halen müşade altında tutulduğunu belirtti.

DÜNYA TURNESİ ERTELENDİ

Haberlere göre ise ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılan Madonna'nın dünya turunu ertelediği aktarıldı.

Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi.

MADONNA KİMDİR?

Madonna, 16 Ağustos 1958 tarihinde doğmuş Amerikalı bir şarkıcıdır. Oyuncu, iş insanı ve şarkı yazarı kariyerleri de bulunur. 1979'dan beri etkin bir biçimde kariyerine devam eden Madonna, Sean Penn ile 1985'te evlenmiş; 1989'da boşanmıştır.

Guy Ritchie ile 2000 yılında evlenip 2008 yılında boşanan Madonna daha sonra hiç evlenmemiştir. Madonna 2019'dan beri Ahlamalik Williams ile birlikteliği bulunmaktadır. Madonna'nın 6 çocuğu vardır.