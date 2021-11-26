Güzel sunucu Burcu Esmersoy'dan hakkında dedikodu yapanlara manidar gönderme.

Son günlerde estetik haberleriyle gündeme gelen 45 yaşındaki Esmersoy'un, yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırdığı da konuşulanlar arasındaydı.

Esmersoy yaptığı paylaşımda "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz... Göz kapağı operasyonu var sadece bir de ulthera. Zaten bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

"2. Sayfa" programı Esmersoy'un dedikodusunu yapan isimlerin kim olduğunun peşine düştü.

Güzel sunucunun adını vermeden gönderme yaptığı ünlü isimlerin çocukları aynı kreşe giden Aslıhan Doğan Turan ve Rachel Araz olduğu iddia edildi.

Burcu Esmersoy'un bir dönem kankası olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve eski nişanlısı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz'ı isim vermeden eleştirmesi "Burcu'dan dedikoduculara gol" dedirtti.