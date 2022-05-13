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''Dondan Kavga'' Demet Akalın Aleyna Tilki arasında starlık kavgası! Polemik büyüyor...

''Dondan Kavga'' Demet Akalın Aleyna Tilki arasında starlık kavgası! Polemik büyüyor...
13.05.2022 10:38

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Demet Akalın - Aleyna Tilki polemiği tırmanıyor! 'Önemli olan don değil şarkı' demişti Demet Akalın Aleyna Tilki'ye... Genç şarkıcı Tilki, Demet Akalın'ın kendisine gönderme yapmasını pas geçmedi, verdiği yanıtla ortalık karıştı. Aleyna Tilki aldığı yanıttan sonra "Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim" deyince olay oldu. İşte Demet Akalın ile Aleyna Tilki polemiğinde yaşananlar...

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Geçtiğimiz yıllarda sık sık bir araya gelen Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Tilki, geçtiğimiz günlerde kendisine dünya starı olma hayali üzerinden gönderme yapan Akalın'a cevap verince ikili arasındaki tansiyon yükseldi.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

Aleyna Tilki de Twitter'dan yaptığı paylaşımla Akalın'a cevap vererek "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

İkili Twitter'dan birbirine göndermeler yapmaya başlayınca Tilki'den karşılık gecikmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" cevabını verdi.

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