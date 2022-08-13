Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun Romanyalı sevgilisiyle evlendi!

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun, 8 yıl önce Beatrice Lorena ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Cengiz Coşkun ile Beatrice Lorena, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Düğünden kareler kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi. İşte Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un düğününden ilk görüntüler...