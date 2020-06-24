Haberler Galeri Magazin Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve yakın arkadaşları ile birlikte Bodrum tatilinde. Eşi Neslişah Alkoçlar ile sarmaş dolaş görüntülenen Engin Altan Düzyatan, objektifleri fark edince verdiği tepkiyle dikkat çekti. Bu sırada sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflar paylaşmamaya özen gösteren eşi Neslişah'ın saks mavisi bikinisi ile fotoğrafları kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı. 2 çocuk annesi olan Engin Altan Düzyatan'ın eşi, düzgün fiziği ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da rol alması beklenen Engin Altan Düzyatan ve eşinin Bodrum tatilinden görüntüler...

24.06.2020 12:16 - Son Güncelleme: 24.06.2020 12:27
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde Kuruluş Osman'a geri dönmesi yönünde yapılan görüşmeleri açıklamış ve hayranlarını bu haberle heyecanlandırmıştı. Henüz netleşmeyen gelişmenin ardından Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

Geçtiğimiz günlerde teknedeki samimi fotoğraflarıyla gündeme gelen Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti tatiline tam gaz devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

Normalleşme sürecinin ardından soluğu Bodrum'da alan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, teknede yakalandı. Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram'dan tatil fotoğraflarını paylaşırken, bikinili görüntü vermemeye özen gösteriyordu.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

Bodrum'da demirledikleri teknede bikinili görüntülenen Engin Altan Düzyatan'ın eşi, 2 çocuk dünyaya getirmiş olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çekti.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın eşi bikiniyle yakalandı! Engin Altan Düzyatan'dan şaşırtan tepki!

Engin Altan Düzyatan'ın eşinin üzerindeki saks mavi bikinisi 31 yaşındaki ünlü isme bir hayli yakışmış...

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