Ülke gündemine damga vuran Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor, her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak,katıldığı bir programda lüks yaşantısını gözler önüne seren "kara para aklama" iddialarıyla sarsılan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili iddiaların içeriklerini anlattı.

Başak, 'Polat ailesi ve yakınlarına ait olan 16 şirketin ortak bir özelliği var. Tek elden yönetiliyor. Daha çok Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimiyetinde ve etkinliğinde yürütülüyor. Tedarikçi olarak nitelendirilen şirketlerin ortak özellikleri de gerçek bir mal alışı gerçekleştirebilecek bir niteliğe sahip değiller. Haklarında sahte belge düzneleme iddiaları bulunuyor. Borçlarını ödemiyorlar. Bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. Bankacılık sistemi üzerinden geçmiyorsa biz bu duruma şüphelş bakarız. Nakit ticareti varsa burada yasa dışı işlem yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

DUDAK UÇUKLATAN SERMAYE ARTIRIMI

Başak verdiği örneklerde Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin 2022 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurularak 2023 yılında kısa sürede sermaye artırımı yaparak 199 milyon ilaveyle 200 milyon TL'ye çıkmasını "çok büyük bir artış" olarak belirtti.

Başak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Şirketin pasifinde ortaklara borç var.199 milyon TL borç var. Sermaye artırımına karar verilince 199 milyon TL'lik borç sermayaye ekleniyor. Böylece pasif ve sermaye arasında yer değiştiriliyor. Kamuoyunda bu paraların nakit olarak el değiştirildiğine yer veriliyor.Dilan ve Engin Polat'ın ortaklık yapıları değiştirilmiş 3 şirket olduğu görülürken, bunlar tedarikçi yapıda şirketler oluyor. Şirketlerden biri 1 milyon, diğeri 200 bin lira ve biri de 50 bin sermayeli şirketler olurken, 2 Özbek ile bir İranlı ortakları bulunan şirketler, şu anda tasfiye halinde görülüyor. Bu firmaların gerçek bir mal akışı yok. Bu kadar yoğun bir ticaret yapıyorsanız bankacılık sistemini kullanmanız gerekiyor.Bu 3 tedarikçi şirkete Polat ailesinin 6 üyesi ortak. Tedarikçilerde ve 16 şirkette toplanan paralar Engin Polat'ın hesabına geçiyor. Bu durumun öncesinde bir soruşturma yönetilmiş olabilir. MASAK'ın muhtemelen vergi müfettişleri kara para aklamayla ilgili bir rapor düzenlemiş. Masak'ın raporunu bozabilecek mahkeme ve savcılık dışında herhangi bir merci yok.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Savcılığın mallara el koyduğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiği söyleniyor. MASAK, aklama ile terörizmin finansmanı ile ilgili ciddi emarelerin olduğunu düşünüyorsa işlemlerin ertelenmesi talebinde bulunabiliyor. El koyma kararından bence daha önce muhtemelen MASAK bu işlemlerin ertelenmesi, yani geçici olarak el konulmasını gibi bir müesseseyi devreye almıştır. Aksi takdirde yaklaşık 1 aydır konuşulan bir mesela, eğer böyle bir tedbir almazsanız kötü niyetli ise kişi parayı da kaçırabilir.

Başak, Organize suç örgütleriyle ilgili Meclis'te bir hazırlık yapıldığını dile getirdi. Getirilecek yasa ile bu gibi durumların önüne geçilebilir.

GÜZELLİK MERKEZİ ÜZERİNDEN HAYALİ İHRACAT

Kara paranın aklanması için birçok yöntem olduğunu belirten Başak, 1990'lardaki hayali ihracat yapılmasını örnek göstererek Polat ailesinin güzellik merkezine yoğunlaşma nedenini şu şekilde açıkladı:

" Güzellik merkezlerinde yaptırılan işlemlerinde istenilen fiyat biçilebiliyor. Nakit döngüsünün çok hızlı olduğu iş gruplarında yüksek risk var. Güzellik merkezlerinde verilen hizmetin bir üst limiti yok."

ÖTGÜT LİDERLİĞİ İLE SUÇLANIYOR

Dilan ve Engin Polat ile ailesine yönelik soruşturma 3 Ekim'de başlayan soruştruma sürecinde bugüne kadar şu gelişmeler yaşandı:

Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaktan açıldı.

Aynı gün savcılık, 2023/207849 soruşturma yazısı ile kısıtlama getirilmesi için İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Hakimlik aynı gün "dosya içeriğinin incelenmesi ve örnek alınmasının soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği" gerekçesiyle kısıtlama kararı verdi.

Daha sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılıkta, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlaması da eklendi.

17 şüphelinin yer aldığı dosyada Dilan ve Engin Polat'ın örgüt liderliğiyle suçlandığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında T.K., M.Y., G.Y., H.P. ve H.E.Ç.'nin para transferlerinde şüpheli işlem olduğu belirtiliyor.

TÜM AİLEMİZİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, Twitter'da gazetecilerin ve avukatların yer aldığı bir sohbet odasında katılımcıların sorularını yanıtladı.Sorulan soruya yanıt vermek istemeyen Engin Polat, gazeteciyi prim yapmakla suçladı. Eşinin bu tavrının ardından yayına bağlanan Dilan Polat is "Kusura bakmayın. Çok zor evde çocuklar etkileniyor. Çok yıpratıcı bir süreç. Evde herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Kızım akran zorbalığına uğruyor" dedi.Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu, sosyal medyada da yaptığı paylaşımla yaşananlara ağlayarak isyan etmişti.Can Doğu, " Ne yaptıysak kendi başarımızla yaptık. Bizi kıskandılar" şeklinde konuşmuştu.

BUGÜNE KADAR NELER OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edilecek. Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konulmuş oldu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DA GELDİ

Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

MASAK RAPORU USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA KOYMUŞTU

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK rapor hazırladı.

13 ŞÜPHELİYLE İLGİLİ HEREKETE GEÇİLDİ

MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olaya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Polat ailesi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı.

4 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Polat çifti ile yakınlarına ilişkin 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.

Polat çiftinin yakınları arasında yer alan 13 şüpheli şu isimlerden oluşuyor:

Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası)

Alper Kürşat Polat (Engin Polat'ın kardeşi)

Zehra Yılmaz (Engin Polat'ın anneannesi)

Nilgül Yılmaz (Engin Polat'ın dayısının eşi)

Can Doğu (Dilan Polat'ın kardeşi)

Sinem Sıla Doğu (Dilan Polat'ın ablası)

Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulması talep edildi.

İŞTE O ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan şirketlerin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet satışlarından elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak için sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

Ayrıca Polat'ın sahibi olduğu kozmetik şirketinin de sahte belge düzenlediği ortaya çıkmıştı.

225 MİLYON GERÇEK DIŞI MAL ALIŞ

Sahte belge düzenleyen 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlenmişti.

OLAYLAR FENOMEN İSME SIÇRADI

Dilan Polat gündemdeyken gözler fenomen bir dönem Polat'ın yakın arkadaşı olan Nez Demir'e çevrildi. Fenomen isim sosyal medyadan ağlayarak paylaşım yaptı ve "Çıkmazdayım" yazdı.Gündem olunca açıklama yapan Demir, "Kedim annemin alerjisi çıkınca alt komşuya sahiplendirdik. Bunun için ağladım. Çıkan haberler asılsızdır, 2 yıl önce Sezgin amca ve ben bir markanın ortağıydık, biz kavga edip küstükten sonra şirketten ayrılma kararı aldım, bütün hisselerimi devrederek ortalıktan ayrıldım. Daha önce ortağım olduğu için beni de incelemeye almaları kadar normal bir şey yok. Bir şeyime el konulduğu da yok" dedi.

MÜŞTERİYLE DAVALIK OLDULAR

Dilan polat ve eşi Engin Polat, güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle de davalık oldu.

Ataşehir'deki güzellik merkezine bölgesel zayıflama için giden Şeyma E. (27), sekizinci seanstan sonra vücudunda kızarıklıklar oluştuğunu fark etti.

Olay sebebiyle Adli Tıp Kurumu raporunda belirtildiği üzere vücudunda kızarıklık ve yaralar oluşan Şeyma E., suç duyurusunda bulundu.

Bilirkişi raporunda da şüphelilerin kusurlu oldukları, koruyucu ve önleyici tedbirleri almadıkları belirtildi.

Şüpheliler Engin Polat ve çalışanları Esmanur A.'nın "Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.