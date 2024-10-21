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Dilan Polat adliyede görüntülendi!
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Dilan Polat adliyede görüntülendi!

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 18:12 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 18:12

'Hayasızca hareketler' suçundan gözaltına alınan Dilan Polat adliyede görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Engin Polat da destek için adliyeye geldi. Polat ve Sıla Doğu ifadelerinin ardından adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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