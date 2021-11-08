Haberler Magazin Videoları Demet Şener aşka geldi! Kural bozdu biricik sevgilisi Tolga Arman ile pozlarını art arda yayınladı ilk yorum bakın kimden geldi

Demet Şener aşka geldi! Kural bozdu biricik sevgilisi Tolga Arman ile pozlarını art arda yayınladı ilk yorum bakın kimden geldi

Demet Şener aşka geldi! Kural bozdu biricik sevgilisi Tolga Arman ile pozlarını art arda yayınladı ilk yorum bakın kimden geldi
08.11.2021 12:43
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İbrahim Kutluay'la olaylı ayrılığının hemen ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, 19 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile sık sık görüntülenen ve bu nedenle eski eşine geri döneceği düşünülen Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarak herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan Şener, kural bozdu. Eski manken, sevgilisi ile Kapadokya tatilinde verdiği pozları ilk kez sosyal medya hesabında yayınladı. Çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Demet Şener ile sevgilisinin aşk pozları...

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Demet Şener, iş insanı Tolga Arman'la ilk kez fotoğraf paylaştı. Aşkıyla birlikte Kapadokya'ya giden güzel sunucu, balon keyfi yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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