Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığında şoke eden sahte ilişki iddiası! Reklam için...

Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin bir yıllık ilişkilerinin bittiği iddia edildi.







Özdemir çevresine 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.







Haklarındaki ayrılık iddiasına sessiz kalan ikili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmedi ve takipleşmeye devam ediyorlar.







Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile bir AVM'de görüntülenen Demet Özdemir, "Bu tip haberlere alıştık artık. Önümüzdeki hafta yine bu tarz bir haber çıkacaktır. Biz yine 'ilişkimiz yolunda' diyeceğiz" demişti.







KARİYER İÇİN Mİ!

Geçtiğimiz aylarda Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında bir iddia ortaya atılmıştı.







Özdemir'in, Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.