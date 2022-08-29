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Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü
29.08.2022 14:27

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Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 28 Ağusots akşamı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Konuklar arasında Bensu Soral ile 2018 yılında evlendiği iş insanı Hakan Baş da yerini aldı. Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral'ın, ünlü popçu Edis ile samimi görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Bensu Soral ile Edis, Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin dün akşam gerçekleşen düğününde samimi bir şekilde görüntülendi. İkilinin o halleri sosyal medyayı ikiye böldü.

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