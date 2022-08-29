Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis’in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi görüntüleri çok konuşuldu. Bensu Soral'ın yanında boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Hakan Baş da vardı. 4 yıl önce hayatını birleştiren ikili düğüne birlikte katıldı.