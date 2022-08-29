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Haberler Magazin Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 28 Ağusots akşamı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Konuklar arasında Bensu Soral ile 2018 yılında evlendiği iş insanı Hakan Baş da yerini aldı. Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral'ın, ünlü popçu Edis ile samimi görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Bensu Soral ile Edis, Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin dün akşam gerçekleşen düğününde samimi bir şekilde görüntülendi. İkilinin o halleri sosyal medyayı ikiye böldü.

29.08.2022 14:14 - Son Güncelleme: 29.08.2022 14:28
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis’in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

HAKAN BAŞ USULCA TERK ETTİ!

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Bensu Soral ile Edis'in halleri sosyal medyayı ikiye böldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis’in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününe ünlüler akın ederken, düğünden gündeme bomba gibi düşen bir görüntü ortaya çıktı.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde Bensu Soral ile Edis'in olay görüntüsü - Video

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis’in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi görüntüleri çok konuşuldu. Bensu Soral'ın yanında boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Hakan Baş da vardı. 4 yıl önce hayatını birleştiren ikili düğüne birlikte katıldı.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis’in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Güzel ve genç oyuncunun Edis ile birlikte boy gösterdiği anlarda eşi Hakan Baş'ın önce bekleyip ardından usulca alanı terk etmesi dikkat çekti.

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde Bensu Soral ile Edis'in olay görüntüsü - Video

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç düğününde olay görüntü! Hakan Baş usulca terk etti! Bensu Soral ile Edis’in halleri sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medya ikiye bölündü, o anlara dair işte bu yorumlar yapıldı.

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