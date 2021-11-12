Demet Özdemir estetik mi yaptırdı? 'Sana ne oldu Demet'

Demet Özdemir'in son halini görenler 'sana ne oldu Demet' dedi yüzü başkasınınki gibi! Demet Özdemir estetik mi yaptırdı?... Demet Özdemir'in önceki gün katıldığı reklam lansmanındaki son halini görenler gözlerine inanamadı. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir şu sıralar ekranlarda yer almasa da sosyal medya paylaşımları ve reklam filmleriyle hep gündemde. Zaten ne olduysa reklam filminin lansmanında oldu. Demet Özdemir'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir'in her hamlesi gündeme bomba gibi düşüyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu çekici ve dekolteli paylaşımlarının yanında günlük hayatından da paylaşımlar yapan Demet Özdemir, görenleri şoke etti!

Her paylaşımında yüzü kusursuz duran Demet Özdemir, en son Çok Güzel Hareketler Bunlar ''de kötü ışık kurbanı olmuştu fakat Demet Özdemir'in yine estetik yaptırdığı konuşulmuştu.

Kısa bir süre önce reklam yüzü olduğu bir marka için çalışmalar yapan Demet Özdemir'in en yakın arkadaşlarından olan Mert Vidinli ile paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

Yüzünde estetik işlem sonrası bir şişlik varmış gibi gözüken Demet Özdemir, ağızları açık bıraktı! Bir sosyal medya hesabının yapmış olduğu bu paylaşıma ise anında açıklama geldi.

2. Sayfa isimli bir sosyal medya hesabı konu hakkında; "Demet Özdemir'in bu fotoğrafını Mert Vidinli paylaştı. Oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken, "kötü ışık mı yoksa estetik mi?" yorumları yapıldı" paylaşımını yaptı.

Birçok kişi ise Demet Özdemir'im estetik yaptırdığını iddia etti. Mert Vidinli ise anında olaya müdahale ederek; "Kızlar tamamen kötü ışık! Yoksa herhangi bir estetik işlem yok" yorumunda bulundu.

Demet Özdemir ise konu hakkına henüz bir açıklama yapmadı. Erkenci Kuş dizisinde rol aldığı dönemlerde başarılı oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü fakat oyuncu bunları kesin bir dille yalanlamıştı.

Yüzünde herhangi bir estetik ve botoksun olmadığını da duyurmuştu.