Demet Akalın'dan Murat Boz hayranı down sendromlu kadına jest

Bursa’da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği’nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, Murat Boz hayranı down sendromlu kadına jest yaptı. Demet Akalın cep telefonundan Murat Boz'u arayıp hayranıyla konuşturdu. İşte o anlar...
Bursa'da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Bozu çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.
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