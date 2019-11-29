Haberler Video Demet Akalın'dan Murat Boz hayranı down sendromlu kadına jest

Demet Akalın'dan Murat Boz hayranı down sendromlu kadına jest

29.11.2019 15:45

Bursa’da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği’nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, Murat Boz hayranı down sendromlu kadına jest yaptı. Demet Akalın cep telefonundan Murat Boz'u arayıp hayranıyla konuşturdu. İşte o anlar...


Bursa'da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği'nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sanatçı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının şarkıcı Murat Bozu çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları