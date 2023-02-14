Müge Anlı'ya seslenen depremzede sınıf arkadaşı çıktı: "Arkadaşımla gurur duydum..."

Müge Anlı'ya seslenen depremzede sınıf arkadaşı çıktı. 'Gurur duydum' deyince Müge Anlı, "Seni yıllar sonra görmek çok güzel ama keşke bu şekilde olmasaydı çok değerli arkadaşım. İnşallah felaketler son olsun. Aş evlerimizin önünde iftarda çorba içip bayramlarda lokma yiyelim ve kaybettiğimiz yakınlarımızı saygıyla analım. Çok geçmiş olsun hepimizin kalbi sizlerle." diyerek yanıt verdi. Türkiye'yi yasa boğan merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketinin ardından Müge Anlı ve Dostları Aşevi harekete geçti. Aş evleri ve tekerlekli sandalyeler bölgeye gitti, bağışlar yapıldı. Müge Anlı hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki izleyicileri ile tek yürek olup depremzedelerin yaralarını sarmak için mücadele verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Müge Anlı, sınıf arkadaşı olan depremzede bir vatandaştan gelen o video ile gündemde.