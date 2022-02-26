Defne Samyeli sır gibi sakladığı 9 yaş küçük aşkı ile sobelendi! Meğerse...

Magazin dünyasının gözde kadınlarından Defne Samyeli, önceki gece faka bastı!







Güzel şarkıcıyı sahne aldığı mekanda dinlemeye gidenler arasında sevgilisi de vardı.







Geçtiğimiz aylarda kendisinden 9 yaş küçük Onur Arıkan'la aşk yaşamaya başlayan Samyeli, gece de sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkılar söyledi.







Mekanda herkesin aşklarına şahit olduğu ikili, çıkışta ise yine kaçış planı yapmayı ihmal etmedi.







Daha önce birçok kez objektiflerden kurtulmayı başaran ikili, yine hedef şaşırtmaya çalıştı.







Samyeli, mekanın otopark kısmından bir arkadaşıyla çıktı. Basın mensuplarının "Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna Samyeli "Özel hayatım ile ilgili konuşmayacağım" demekle yetindi.







Samyeli, muhabirleri oyalarken Arıkan da yanında bir kadınla birlikte taksiye bindi.







Patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran genç iş adamı, evine doğru ilerlerken bir anda 'U' dönüşü yaptı.







Yanındaki kadınla başka bir mekana gidiyormuş süsü vermeye çalışan Onur Arıkan'ın planı tutmadı.