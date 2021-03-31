Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'a sette büyük sürpriz!

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Sevda Çağlayan karakteri ile birlikte bu sezon atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan Nazan Kesal, başarılı performansı ile izleyenleri yine kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Peki, Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Oyuncu arkadaşları ve dizi ekibi tarafından hazırlanan sürprizle çok duygulanan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi.

Çekimleri uzaktan izleyen dizinin Adanalı hayranlarını kırmayan başarılı oyuncu, onlarla da pasta keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

NAZAN KESAL KİMDİR?

Nazan Kesal, 28 Mart 1969'da Manisa'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, televizyon dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.