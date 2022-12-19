Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'dan kahreden haber: "Mekanın cennet olsun..."

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle bir döneme damga vuran Alpaslan Özmol'ın annesi hayatını kaybetti.

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakterleri arasında yer alan Çaycı Hüseyin olarak tanınan Alpaslan Özmol'un annesi Vicdan Özmol hayatını kaybetti. Acı haberi Özmol'un şimdilerde rol aldığı "Kuruluş Osman" dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özmol, geçtiğimiz yıl babası Kaşif Coşkun Özmol'u da kaybetmişti. Vidan Özmol'un cenazesi, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camiinde, ikindi namazına müteakip kaldırılarak, Gemlik Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Özmol'un cenazesine ailenin Alparslan Özmol'un yakınları katıldı.