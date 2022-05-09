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Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit son haliyle şaşırttı!

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit son haliyle şaşırttı!
09.05.2022 17:59

OTOMATİK OYNAT

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Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de kilo problemiydi. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı. İşte son hali...

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