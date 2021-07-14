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Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru...

Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuru...
14.07.2021 00:16 - Son Güncelleme: 14.07.2021 00:22
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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, yoğun geçen sezonun ardından ailesi ile birlikte tatile çıktı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, tatilde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Beyaz mini elbisesi ile kumsalda çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Benderlioğlu, güzelliği ile kendine hayran bıraktı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun tatil pozları…


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